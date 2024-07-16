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Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом

Президент США Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом в сентябре

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились, в сентябре», — сказал он.

Прошлые дебаты между Трампом и Байденом закончились неудачей для действующего президента США. Позже он заявлял, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.

Спустя время американский лидер признал, что выступил на дебатах не лучшим образом из-за плохой подготовки к мероприятию.

Позже в США заявили, что помощники президента США Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса после его провального выступления на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Байден призвал не судить о его достижениях по недавним дебатам с Трампом.

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