Лавров в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет министра иностранных дел России потратил более 12 часов на путь от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет недружественных государств.

Лавров в качестве председателя Совбеза ООН проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». В среду состоится министерское заседание, касающееся положения на Ближнем Востоке. Во время него будет обсуждаться и палестинский вопрос.

До этого Лавров рассказал о планах обсудить задачи сотрудничества на Совете Безопасности ООН. По его словам, будут рассматриваться задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности.

Ранее Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире.