В конгрессе США опасаются помощи России Китаю в борьбе с оружием США

Спецкомитет палаты представителей конгресса США по Китаю запросил у Белого дома сведения об опыте противодействия американским вооружениям на Украине, который Россия передает КНР. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, законодатели направили письмо помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, согласно которому используемые Россией методы против американского оружия, скорее всего, передаются Китаю. В нем утверждается, что это касается и российских мер в сфере радиоэлектронной борьбы против высокоточных боеприпасов.

В июне сообщалось, что США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения.

В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.

Ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по «второму треку», заявил, что Китай абсолютно уверен в том, что сможет одержать верх в борьбе за остров, не применяя ядерного оружия.

Ранее Трамп оценил возможность войны между США и Китаем.