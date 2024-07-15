Стало известно содержание письма Орбана Мишелю после мирового турне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к председателю Евросовета Шарлю Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине. Об этом пишет немецкий таблоид Bild, ознакомившийся с содержанием письма.

В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение.

Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

«В целом можно наблюдать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», — пишет венгерский премьер.

Отмечается, что в письме Орбан призывает к переговорам с Китаем по проведению мирной конференции, возобновлению дипломатических отношений с Россией и активную работу с глобальным Югом, чье «уважение было потеряно в связи с позицией по Украине».

Также в письме Орбан раскритиковал действующего президента США Джо Байдена.

«Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не способен изменить текущую провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он инициирует новую политику», — написал Орбан.

Кроме того, он похвалил Трампа, отметив, что в случае избрания его президентом США, тот не станет дожидаться инаугурации, а сразу приступит к мирному урегулированию по Украине.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США. После этого сообщалось, что он отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.