Помощник Трампа оценил план Китая по Украине

Помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел сказал, что увидел хорошие элементы в мирном плане Китая по Украине. Его слова приводит корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в социальной сети X.

«Предупреждаю, что я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я хочу сказать, что он содержит довольно хорошие элементы», — заявил помощник Трампа.

В феврале прошлого года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Позднее, в меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным вариантом выхода из кризиса. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной.

Ранее Лукашенко поддержал инициативу Китая по Украине.