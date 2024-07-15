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Стало известно о намерении Запада обвинить Россию в применении химоружия

ОЗХО: Запад намерен выдвинуть обвинения против России в применении химоружия

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Yves Herman/Reuters

Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия, сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, западные страны пытаются подтолкнуть технический секретариат организации выдвинуть соответствующие обвинения против России.

«Они работают и дальше продолжат работать. Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий», — рассказал Тарабрин.

Он напомнил, что практически сразу после начала спецоперации Киев и его западные союзники заговорили о химической угрозе, якобы исходящей со стороны Росиии.

15 июля стало известно о том, что Россия осуществит попытку вернуться в состав Исполнительного совета ОЗХО.

В ОЗХО входят все страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия – 193 государства мира. Не подписали документ только Египет, Северная Корея и Южный Судан.

Ранее в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.

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