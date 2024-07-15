Британия выступит с инициативой против «теневого флота» российских танкеров

Великобритания и ряд европейских стран намерены выступить с совместной инициативой против «теневого флота» российских танкеров, используемых для обхода западных санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Документ предполагает координацию действий и «работу с частным сектором и другими заинтересованными сторонами на море для устранения угрозы».

Угроза видится в том, что «многие суда в этом «теневом флоте» не застрахованы и плохо обслуживаются», а также «занимаются деятельностью, нарушающей базовые стандарты безопасности и экологические нормы».

Со своей стороны Bloomberg отмечает, что страны-участницы «попытаются еще больше затруднить получение Россией прибыли от своих нефтяных ресурсов».

14 июня глава МИД Британии Дэвид Кэмерон предложил «отлавливать теневой флот» России. Он заявил, что российские танкеры перевозят нефть «незаконно» и по этой причине их нужно задерживать.

Ранее три страны ЕС выступили против ужесточения санкций для российских танкеров.