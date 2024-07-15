В Южной Корее отказались от прежнего уровня отношений с РФ

Сеул не сможет поддерживать прежний уровень отношений с Москвой из-за решения российских властей заключить с Пхеньяном договор о всеобъемлющем партнерстве. Такое заявление сделал министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель, передает РИА Новости.

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, словно ничего не случилось», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что отношения между Республикой Корея и РФ и до этого были напряженными. Причина заключается в проведении российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Но, по словам министра, соглашение Москвы и Пхеньяна «еще больше осложнило» российско-южнокорейские отношения. В то же время Чо Тхэ Ель выразил уверенность, что сближение РФ и КНДР также не отвечает интересам Китая.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день он провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как сказал глава КНДР, в том числе документ предполагает развитие сотрудничества в сфере военного дела.

Ранее в Москве ответили на требование Сеула выбрать «одну из двух Корей».