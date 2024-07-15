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В Раде предложили украинцам альтернативу кондиционерам в виде колодцев

В Раде предложили украинцам охлаждаться водой из колодца вместо кондиционеров

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Depositphotos

Глава комитета Рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев на своей странице в социальных сетях предложил украинцам в жару охлаждаться с помощью ведра и колодца на фоне перебоев в энергетическом секторе страны. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Он призвал не отчаиваться из-за аномальной жары в условиях дефицита электроэнергии, когда не получается пользоваться кондиционером.

«40 тысяч лет... человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца», — заявил он.

По его словам, они помогают не только преодолеть любую жару, «но и сделать это весело».

Отмечается, что подписчики раскритиковали Гетманцева, после чего он свой пост удалил.

15 июля стало известно, что в Ингульском районе Николаевской области Украины введены аварийные отключения электроснабжения. Ведутся восстановительные работы. В настоящее время без электроэнергии остаются 7 тысяч бытовых потребителей и 398 юридических лиц. Аварийные отключения вводили также в ряде районов Харьковской области.

Ранее на Украине ужесточили график отключений света.

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