Охрану Трампа перевели в круглосуточный режим

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента страны Дональда Трампа до конца текущей избирательной кампании. Об этом заявила глава федерального агентства Ким Читл, передает ТАСС.

Она уточнила, что решение было принято в связи с покушением на экс-главу государства на митинге в штате Пенсильвания.

«Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить его постоянную защиту <...> до конца предвыборной кампании», — сказала она.

Митинг, в ходе которого бывший хозяин Белого дома подвергся покушению, состоялся 13 июля в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. По информации газеты The New York Post, постройка располагалась всего в 120 метрах от сцены.

Сразу после того, как на мероприятии раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели Трампа. Политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. Уже через несколько часов бывший американский лидер прилетел в штат Нью-Джерси.

Нападавшего, которым оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о своих рабочих планах после покушения.