Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал новый мирный план по Украине

Зеленский намерен подготовить предложения по миру на Украине ко второму саммиту

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что он поставил перед собой цель подготовить все элементы мирного плана, чтобы в ноябре провести последующий саммит, посвященный его видению мира с Россией, передает Reuters.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Украина хочет созвать вторую встречу для обсуждения мира с участием России. По его данным, Киев намерен добиться переговоров до выборов президента США в ноябре. 11 июля Зеленский в рамках встречи с президентом США Джо Байденом сообщил ему, что этот саммит нужно организовать до конца года.

Российская сторона пока не собирается участвовать в планируемом саммите.

В июне состоялся саммит в Швейцарии по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран, Россию на него не пригласили. В июле Киев заявил, что может пригласить российскую сторону на следующий саммит.

Ранее второй саммит по Украине назвали ловушкой Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами