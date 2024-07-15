Зеленский анонсировал новый мирный план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что он поставил перед собой цель подготовить все элементы мирного плана, чтобы в ноябре провести последующий саммит, посвященный его видению мира с Россией, передает Reuters.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Украина хочет созвать вторую встречу для обсуждения мира с участием России. По его данным, Киев намерен добиться переговоров до выборов президента США в ноябре. 11 июля Зеленский в рамках встречи с президентом США Джо Байденом сообщил ему, что этот саммит нужно организовать до конца года.

Российская сторона пока не собирается участвовать в планируемом саммите.

В июне состоялся саммит в Швейцарии по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран, Россию на него не пригласили. В июле Киев заявил, что может пригласить российскую сторону на следующий саммит.

Ранее второй саммит по Украине назвали ловушкой Запада.