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В Еврокомиссии ответили на вопрос о письме Орбана с отчетом о визите в Россию

Мамер: ЕК не знает, получила ли фон дер Ляйен письмо Орбана о визите в РФ

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AP

Еврокомиссия (ЕК) на данный момент не располагает информацией, получила ли глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера с отчетом о его визите в РФ. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в рамках брифинга, передает ТАСС.

«Мы должны проверить это», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США.

Отмечалось, что Будапешт реалистично оценивает сложившуюся ситуацию на Украине. План основан на реальных целях по стабилизации положения, добавил он.

Премьер Венгрии 5 июля посетил Москву, где встретился с Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее россияне оценили мирную миссию Орбана.

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