Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что американская Секретная служба безопасности несет ответственность за попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — написал миллиардер.

Таким образом Маск прокомментировал пост, в котором служба обвинила местную полицию Пенсильвании в плохом обеспечении безопасности крыши, с которой целились в Трампа.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что Байден был с ним очень мил во время телефонного разговора после покушения.