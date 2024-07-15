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В США заявили, что после покушения Трамп стал несокрушимым

Hill: после покушения Трамп стал несокрушимым, и его ждет победа на выборах

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Brendan McDermid/Reuters

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа сделало его непобедимым в глазах сторонников. Об этом написало американское издание The Hill со ссылкой на председателя Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Криса Эйгера.

По его словам, «Трамп несокрушим». Неважно, какого кандидата выдвинет Демократическая партия.

В статье также говорится, что покушение на Трампа сплотило республиканцев. Инцидент произошел на фоне двухнедельных споров в лагере Демократической партии о необходимости главы Белого дома Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, заключили в материале.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал необратимой победу Трампа на выборах после покушения.

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Покушение на Трампа
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