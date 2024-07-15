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Орбан предложил лидерам ЕС план урегулирования конфликта на Украине

Орбан отправил лидерам стран ЕС план урегулирования конфликта на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер Венгрии Виктор Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США. Об этом сообщил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан газете Magyar Nemzet.

«Речь идет о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС», — подчеркнул он.

Как отметил Балаж Орбан, Будапешт реалистично оценивает сложившуюся ситуацию на Украине. План основан на реальных целях по стабилизации положения, добавил он.

Политдиректор премьера Венгрии также напомнил, что на сегодняшний день только Будапешт «может вести переговоры со всеми сторонами» конфликта.

До этого китайские эксперты посчитали, что Брюссель пришел в ярость из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ и КНР.

Премьер Венгрии 5 июля посетил Москву, где встретился с Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее россияне оценили мирную миссию Орбана.

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