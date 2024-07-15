Офицер ФСБ: покушение на Трампа было согласовано на самом высоком уровне

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть согласовано на самом высоком уровне. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

«Вот это мероприятие по ликвидации Трампа санкционировалось на самом высоком уровне и готовилось. <...> Специально было подготовлено: не было оцепления, не было рамок», — обратил внимание Попов.

Он добавил, что служба безопасности совершила немало оплошностей. Вопросы, по его словам, вызывает тот факт, что стрелявшему дали выпустить девять пуль (по информации американских СМИ), а после того, как он попал в ухо Трампа, его уже ликвидировали.

13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев оценил шансы Трампа победить в президентской гонке после покушения.