Трамп рассказал подробности о разговоре с Байденом после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден был «очень мил» с ним во время телефонного разговора после попытки покушения. Об этом сообщает газета New York Post.

Трамп назвал звонок Байдена «хорошим» и отметил, что Байден был «очень мил».

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден раскрыл подробности расследования дела о покушении на Трампа.