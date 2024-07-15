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В доме подозреваемого в покушении на Трампа нашли «подозрительное» устройство

WP: в доме подозреваемого в атаке на Трампа нашли подозрительное устройство

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Evan Vucci/AP

В доме подозреваемого в атаке на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса сотрудники ФБР нашли «второе подозрительное устройство» после сведений о бомбах в автомобиле стрелявшего в бывшего американского президента. Об этом со ссылкой на спецслужбы пишет газета Washington Post.

«В заявлении ФБР, сделанном в воскресенье вечером, говорится, что в доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было обнаружено второе «подозрительное устройство»», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что в доме Мэттью Крурса нашли ингредиенты для создания бомб. О находке агентству рассказали двое следователей на условиях анонимности.

Кроме того, в машине стрелявшего нашли бомбы.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп после покушения призвал сплотиться, чтобы победить зло.

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