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МИД Венгрии призвал ЕС, США и Китай выступить за мир на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС, США и Китай выступить за мир на Украине

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС, США и Китай совместно выступить за мир на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По словам Сийярто, эти три игрока являются основными на международной арене.

«Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны, которые сейчас стремятся к активизации военных действий, также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не эскалации», — заявил он.

По его словам, сейчас с мирным предложением выступает только Китай, в то время как ЕС довольствуется копированием американской политики, а сами США погружены в предвыборную гонку. При этом он выразил мнение, что исход президентских выборов в США решит, продолжит ли Вашингтон провоенную политику или встанет на путь урегулирования.

До этого в Китае заявили о ярости Брюсселя из-за посреднических усилий Виктора Орбана, проявившихся в виде самостоятельных визитов в РФ и КНР.

Ранее Эрдоган назвал неблизким разрешение конфликта на Украине.

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