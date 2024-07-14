Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ предрек потерю Украиной выхода к Черному морю

Экс-агент Джонсон: Киев потеряет выход к Черному морю и большую часть населения

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предположил, что Украина в будущем лишится доступа к Черному морю и потеряет значительную часть населения из-за конфликта. Своим мнением он поделился в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

По словам эксперта, Украина окажется отрезанной от Черного моря, а численность населения республики будет ниже 20 миллионов. Он подчеркнул, что при таком развитии событий стране не удастся восстановиться.

Джонсон также предрек Украине блеклое будущее, поскольку страна окажется разоренной из-за требований Запада вернуть долги за оказанную помощь.

До этого Джонсон выразил точку зрения, что после завершения специальной военной операции (СВО) Одесса окажется под контролем России. Джонсон резюмировал: «Они захватят Одессу. Я уверен в этом». Эксперт также предположил, что конфликт на Украине завершится к концу лета 2024 года, так как у ВСУ не будет достаточно сил и ресурсов для продолжения военных действий.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами