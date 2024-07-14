Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предположил, что Украина в будущем лишится доступа к Черному морю и потеряет значительную часть населения из-за конфликта. Своим мнением он поделился в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

По словам эксперта, Украина окажется отрезанной от Черного моря, а численность населения республики будет ниже 20 миллионов. Он подчеркнул, что при таком развитии событий стране не удастся восстановиться.

Джонсон также предрек Украине блеклое будущее, поскольку страна окажется разоренной из-за требований Запада вернуть долги за оказанную помощь.

До этого Джонсон выразил точку зрения, что после завершения специальной военной операции (СВО) Одесса окажется под контролем России. Джонсон резюмировал: «Они захватят Одессу. Я уверен в этом». Эксперт также предположил, что конфликт на Украине завершится к концу лета 2024 года, так как у ВСУ не будет достаточно сил и ресурсов для продолжения военных действий.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.