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Responsible Statecraft рассказал, что Киев не исключает переговоров с Москвой

RS: Киев не исключает начала переговоров с Москвой

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Александр Кряжев/РИА Новости

Корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли заявил, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.

»Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — написал он.

По его словам, при этом публично президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает страны Запада снять ограничения на удары по РФ.

Журналист считает, что Киев не исключает переговоров с Москвой, вероятно, из-за неудачи швейцарского саммита по Украине.

10 июля издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования конфликта с участием России до выборов президента США в ноябре. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года.

Ранее экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения на Украине.

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