Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах обсудить задачи сотрудничества на Совбезе ООН. Подробности он раскрыл журналисту Павлу Зарубину.

Совет безопасности ООН пройдет в Нью-Йорке, Россия будет в нем председательствовать.

«Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности и, конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся», — сказал он.

По плану, 16 июля в Совбезе ООН состоятся дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

17 июля – открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

19 июля состоятся дебаты по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Недавно Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны «повлиять на себя» вместо России и Индии и не пытаться помешать переговорам президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди.

Ранее Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире.