В Кремле высказались о выборах в США на фоне покушения на Трампа

России неинтересен вопрос легитимности выборов в США на фоне покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Он ответил на вопрос о том, насколько легитимны выборы в США после инцидента в Пенсильвании с покушением на кандидата в президенты.

«Это же не нам судить. Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться в это. Это внутренние дела Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

До этого Песков заявил, что в Кремле осуждают посягательство на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа, и считают, что покушение стало возможным из-за влияния сложившейся в Штатах политической системы.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В него выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее американский офицер раскрыл последствия покушения на Трампа.