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В Кремле рассказали, планирует ли Путин созваниваться с Трампом

Песков: Путин не планирует звонить подвергшемуся покушению Трампу

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Carlos Barria/Reuters

Президент РФ Владимир Путин не намерен созваниваться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который подвергся покушению в ходе митинга в штате Пенсильвания. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, нет. Таких планов нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между российским лидером и экс-хозяином Белого дома.

Также представитель главы государства подчеркнул, что Кремль осуждает любое политическое насилие. В том числе это касается нападения на Трампа.

13 июля в штате Пенсильвания состоялась встреча бывшего американского президента с избирателями. Во время митинга в политика выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоящего рядом здания.

Трамп получил легкое ранение — пуля задела ухо. Сотрудники службы безопасности увели его со сцены и доставили в больницу, где экс-хозяин Белого дома прошел обследование. Уже через несколько часов бывшего главу государства выписали и он прилетел в штат Нью-Джерси.

Кроме того, в результате стрельбы пострадали еще трое человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Стрелка ликвидировали на месте происшествия. По информации СМИ, покушение на Трампа совершил 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс.

Ранее журналисты выяснили, о чем Трамп говорил с охранниками в первые секунды после покушения.

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Покушение на Трампа
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