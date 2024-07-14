ХАМАС опроверг выход из переговоров по Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергает данные о том, что якобы вышло из переговоров с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка.

«То, что было опубликовано французским агентством и распространено некоторыми СМИ о решении ХАМАС прервать переговоры в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса, не имеет под собой никаких оснований», — заявил ар-Ришк.

14 июля агентство Reuters сообщило, что переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа приостановлены из-за того, что Израиль якобы не показывает искреннего желания достичь соглашения.

В то же время портал Walla рассказал, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел консультации с посредниками на переговорах с Израилем, в ходе которых заявил, что выдвинутые Израилем условия являются препятствием в вопросе переговоров по заложникам.

Ранее Нетаньяху назвал условие для окончания войны в Газе.