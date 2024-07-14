Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС опроверг выход из переговоров по Газе

ХАМАС: сообщения СМИ о выходе движения из переговоров по Газе безосновательны

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергает данные о том, что якобы вышло из переговоров с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ХАМАС Иззата ар-Ришка.

«То, что было опубликовано французским агентством и распространено некоторыми СМИ о решении ХАМАС прервать переговоры в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса, не имеет под собой никаких оснований», — заявил ар-Ришк.

14 июля агентство Reuters сообщило, что переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа приостановлены из-за того, что Израиль якобы не показывает искреннего желания достичь соглашения.

В то же время портал Walla рассказал, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел консультации с посредниками на переговорах с Израилем, в ходе которых заявил, что выдвинутые Израилем условия являются препятствием в вопросе переговоров по заложникам.

Ранее Нетаньяху назвал условие для окончания войны в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами