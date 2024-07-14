Участники митинга Трампа пожаловались на безразличие службы безопасности

Участники митинга экс-президента США Дональда Трампа пожаловались корреспонденту телеканала NBC News на безразличие службы безопасности.

Очевидица стрельбы рассказала, что агенты службы безопасности бросились на сцену к раненому политику только после четырех хлопков. Однако в это же время рядом с ней истекал кровью один из зрителей. Женщина пожаловалась, что до простых участников мероприятия никому не было дела и все беспокоились только о Трампе.

Также еще один участник митинга Джозеф добавил, что сначала некоторые зрители подумали, что это были взрывы от фейерверков. Мужчина вспоминает, как один из мужчин, сидевший лицом к Трампу, упал с трибуны после ранения в затылок.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Сообщается, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

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