Маск назвал Трампа самым крутым кандидатом в президенты со времен Рузвельта

Дональд Трамп является самым «крутым» кандидатом в президенты Соединенных Штатов со времен 26-го главы государства Теодора Рузвельта, считает американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт», — отметил Маск.

Он добавил, что полностью поддерживает Трампа и рассчитывает, что тот в скором времени пойдет на поправку.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». Его увезли на обследование в больницу.

По данным New York Post, покушение на Трампа совершил 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэттью Крукс. Мотивы его преступления устанавливаются.

Ранее покушение на Трампа осудил генсек ООН.