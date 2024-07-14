Трамп выписался из больницы после покушения на митинге

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трампа выписали из больницы после стрельбы, произошедшей сегодня утром», — говорится в сообщении.

Других подробностей о состоянии бывшего президента США не приводится.

Выступление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба.

Стрелок попал в ухо политика, по лицу Трампа стекала кровь. Служба безопасности увела экс-президента со сцены, он показал на камеру, что с ним все в порядке. Ранение оказалось легким.

Стрелок, который произвел выстрел с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, был ликвидирован.

Позже в Федеральном Бюро расследований США опознали мужчину, которого подозревают в стрельбе на митинге Трампа. Им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании.

Ранее появилась гипотеза о причине покушения на Трампа.