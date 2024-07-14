Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна личность пострадавшего при стрельбе на митинге Трампа

Fox News: родственник бывшего врача Трампа получил ранение на митинге

Племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа — получил ранение в результате стрельбы на митинге сторонников политика в Пенсильвании. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными», — рассказал Джексон.

По словам бывшего врача, племянник с друзьями услышали выстрелы, после чего легли на землю. По словам Джексона, пуля задела шею его племянника, в результате чего у него началось кровотечение.

По словам Джексона, его племянник стоял на трибуне в первых рядах по правую сторону от Трампа. После произошедшего пострадавшего отвели в палатку на месте, где проходило мероприятие.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 июля. Во время предвыборного митинга в Трампа выстрелил неизвестный. В настоящее время жизнь экс-главы Белого дома находится вне опасности. Стрелок, который стрелял с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, был ликвидирован.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом после покушения. Однако детали разговора не разглашались.

Ранее появилась гипотеза о причине покушения на Трампа.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами