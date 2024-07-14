Стала известна личность пострадавшего при стрельбе на митинге Трампа

Племянник Ронни Джексона — бывшего врача экс-главы Белого дома Дональда Трампа — получил ранение в результате стрельбы на митинге сторонников политика в Пенсильвании. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными», — рассказал Джексон.

По словам бывшего врача, племянник с друзьями услышали выстрелы, после чего легли на землю. По словам Джексона, пуля задела шею его племянника, в результате чего у него началось кровотечение.

По словам Джексона, его племянник стоял на трибуне в первых рядах по правую сторону от Трампа. После произошедшего пострадавшего отвели в палатку на месте, где проходило мероприятие.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 июля. Во время предвыборного митинга в Трампа выстрелил неизвестный. В настоящее время жизнь экс-главы Белого дома находится вне опасности. Стрелок, который стрелял с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, был ликвидирован.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом после покушения. Однако детали разговора не разглашались.

Ранее появилась гипотеза о причине покушения на Трампа.