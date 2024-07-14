Покушение на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа может быть связано с его позицией по Украине и НАТО. Об этом заявил политический обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер корреспонденту ТАСС.

«Отвечая на классический вопрос кому это выгодно, можно предположить, что к преступлению причастны сторонники Украины и агрессивной позиции НАТО», — заявил журналист.

При этом обозреватель подчеркнул, что еще прошло слишком мало времени, кроме того, нет достаточного объема информации, чтобы понять, кто стоит за покушением на бывшего президента США.

Диас Феррер также выразил мнение, что за нападением на Трампа могут стоять те же люди, которые 15 мая стреляли в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Журналист напомнил, что тот занимал неблагоприятную для украинского режима позицию.

Обозреватель отметил, что при поддержке Запада на Украине «утвердился государственный терроризм». Поэтому нельзя исключать гипотезу о причастности украинских спецслужб к покушению на Трампа, заключил журналист.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 июля. Во время предвыборного митинга в Трампа выстрелил неизвестный. В настоящее время жизнь экс-главы Белого дома находится вне опасности.

Покушение на Фицо произошло днем 15 мая. В тот день кабинет министров провел выездное заседание в городе Гандлова. Премьер вышел к гражданам, чтобы пожать руки своим сторонникам. В этот момент один из стоявших в толпе мужчин достал огнестрельное оружие, после чего пять раз выстрелил в председателя правительства Словакии.

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