Байден позвонил Трампу после покушения

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, который пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Однако подробности телефонного разговора двух политиков не приводятся.

Также американский лидер созвонился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро. Кроме того, Байден провел разговор и с Бобом Дэндойем, который является мэром города Батлер, где произошло покушение на бывшего президента.

При этом Байдену потребовалось полтора часа, чтобы осудить нападение на Трампа.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 июля. Во время предвыборного митинга в Трампа выстрелил неизвестный.

Служба безопасности увела кандидата в президенты от Республиканской партии со сцены, у него было окровавлено ухо. Политик показал на камеру, что с ним было все в порядке.

Среди прочего сообщалось, что стрелок, который выстрелил с большого расстояния из-за пределов места проведения митинга, был ликвидирован.

Ранее в США высказались об охране Трампа и Байдена.