Обама выступил в поддержку Трампа после покушения на митинге

Бывший президент США Барак Обама выразил поддержку экс-главе Белого дома Дональду Трампу после того, как он пострадал во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания. Слова политика приводит ТАСС.

«В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию», — заявил бывший президент.

Обама подчеркнул, что хотя еще доподлинно неизвестно о том, что точно произошло, но США должны испытывать облегчение, что Трамп не пострадал серьезно.

Также политик отметил, что вместе со своей супругой Мишель Обамой желает Трампу скорейшего выздоровления.

В свою очередь вице-президент США Камала Харрис выступила против эскалации насилия после покушения на экс-президента Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом.

При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Трамп впервые выступил с заявлением после покушения на себя.