Байден заявил, что у него есть мнение насчет покушения на Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не располагает фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге экс-главы Белого дома Дональда Трампа покушением. Слова американского лидера приводит газета The New York Times (NYT).

«У меня есть мнение, но у меня нет никаких фактов», — ответил Байден на вопрос, было ли это покушением.

Глава Белого дома отметил, что выскажется по этому поводу, когда у него будут факты.

Также Байден выразил надежду, что ему удастся поговорить с Трампом позже.

14 июля во время предвыборного митинга в американском штате Пенсильвания в кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа выстрелил неизвестный.

Американская Секретная служба увела политика со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Позже стало известно, что ФБР и Минюст США подключились к расследованию стрельбы на митинге Трампа.

Ранее полиция усилила охрану «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения.