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Байден заявил, что у него есть мнение насчет покушения на Трампа

Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением

Президент США Джо Байден заявил, что не располагает фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге экс-главы Белого дома Дональда Трампа покушением. Слова американского лидера приводит газета The New York Times (NYT).

«У меня есть мнение, но у меня нет никаких фактов», — ответил Байден на вопрос, было ли это покушением.

Глава Белого дома отметил, что выскажется по этому поводу, когда у него будут факты.

Также Байден выразил надежду, что ему удастся поговорить с Трампом позже.

14 июля во время предвыборного митинга в американском штате Пенсильвания в кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа выстрелил неизвестный.

Американская Секретная служба увела политика со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Позже стало известно, что ФБР и Минюст США подключились к расследованию стрельбы на митинге Трампа.

Ранее полиция усилила охрану «башни Трампа» в Нью-Йорке после покушения.

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