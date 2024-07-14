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Стрелявший на митинге Трампа нейтрализован

WP: стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании был нейтрализован

Стрелявший на митинге в Пенсильвании в экс-президента США Дональда Трампа нейтрализован. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на журналистку издания Мэрил Корнфилд.

Журналистка рассказала, ссылаясь на слова окружного прокурора округа Батлера Ричарда Голдингера, что в результате инцидента были нейтрализованы два человека, среди которых, по всей видимости, был стрелок.

При этом официально информации и подтверждения нейтрализации предполагаемого стрелка не поступало. Кто это человек и каковы были его мотивы, также пока неизвестно.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп проводил митинг перед избирателями в Пенсильвании. Выступление кандидата в президенты прервала стрельба. Служба безопасности увела Трампа со сцены, на кадрах было видно, что у него было окровавлено ухо.

Позже стало известно, что Трамп прибыл на обследование в одно из медицинских учреждений в Пенсильвании.

Ранее Байдену сообщили о покушении на Трампа.

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Покушение на Трампа
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