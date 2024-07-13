Лукашенко раскрыл планы по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Об этом сообщило государственное агентство БелТА в Telegram-канале.

«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — отмечается в сообщении.

По мнению белорусского лидера, необходимо «побыстрее договариваться» по Украине. Он отметил, что русские и белорусы не являются врагами для украинцев. Лукашенко добавил, что Россия готова сесть за стол переговоров.

13 июля белорусский лидер проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, после чего заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована, поскольку Киев отвел войска от белорусско-украинской границы. По его словам, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной. Президент выразил надежду, что в будущем они не появятся. Лукашенко дал поручение об отводе белорусских войск с южных рубежей в место постоянной дислокации.

Ранее Песков заявил, что концентрация ВСУ у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы.