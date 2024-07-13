Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко раскрыл планы по Украине

БелТА: Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Об этом сообщило государственное агентство БелТА в Telegram-канале.

«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — отмечается в сообщении.

По мнению белорусского лидера, необходимо «побыстрее договариваться» по Украине. Он отметил, что русские и белорусы не являются врагами для украинцев. Лукашенко добавил, что Россия готова сесть за стол переговоров.

13 июля белорусский лидер проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, после чего заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована, поскольку Киев отвел войска от белорусско-украинской границы. По его словам, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной. Президент выразил надежду, что в будущем они не появятся. Лукашенко дал поручение об отводе белорусских войск с южных рубежей в место постоянной дислокации.

Ранее Песков заявил, что концентрация ВСУ у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами