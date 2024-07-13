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Захарова рассказала о международном сговоре при расследовании взрывов на «Севпотоках»

Захарова: Швеция и США вступили в сговор для сокрытия теракта на «Севпотоках»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Действия Швеции и США при расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно охарактеризовать как международный сговор с целью сокрытия теракта. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала решение Швеции о закрытии расследования «правовой апатией».

«Ее причина в том, что бенефициар теракта — администрация Байдена», — заявила она.

13 июля сообщалось, что Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело. Об этом в интервью изданию Time рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Отвечая на прямой вопрос издания, Кристоферссон отказался сообщить что-либо о выводах расследования. Time, в свою очередь, отметила, что «это может навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» случились 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее немецкий депутат рассказал о причастности США к атаке на «Северный поток — 2».

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