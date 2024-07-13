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Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

Премьер Кристерссон: в деле «Северных потоков» у Швеции не было обвиняемых

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведские следователи не смогли установить обвиняемых по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и по этой причине закрыли дело. Об этом в интервью The Time рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Премьер пояснил, что после взрывов Швеция провела официальное расследование, так как газопроводы проходили через ее экономическую зону.

«Это было сделано довольно традиционно, и они [следователи] пришли к выводу, что не могут кого-то обвинять в этом. У них не было доказательств. Итак, для нас это закрыто», — заявил Кристерссон.

При этом, отвечая на прямой вопрос издания, он отказался сообщить что-либо о выводах расследования. The Time, в свою очередь, отметило, что «это может навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» случились 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее издание Welt am Sonntag сообщило, что диверсия на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» планировалась еще в 2014 году.

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