В Кремле заявили, что Европа «трещит по швам»

Для европейских стран сейчас не лучшее время, Европа «трещит по швам». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

Так представитель Кремля прокомментировал размещение в Европе американских ракет и то, что прошлое противостояние закончилось распадом Советского Союза.

«Европа сейчас трещит по швам. В разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — сказал он.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация приветствовала намерения Соединенных Штатов разместить в ФРГ ракеты средней дальности.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее посол заявил, что Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО.