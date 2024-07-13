Парламентариев в РФ начнут лишать мандатов за несогласованные поездки за границу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий парламентариев за несогласованный выезд за границу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста следует, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации». Членов парламента обязали согласовывать все выезды за пределы страны, за исключением служебных командировок.

Если депутат или сенатор планирует поездку за рубеж, ему необходимо согласовать ее в соответствии с установленным порядком. Порядок и срок согласования определяет руководство той палаты Федерального собрания РФ, членом которой является выезжающий из страны законодатель.

При нарушении данной процедуры парламентарий рискует досрочно лишиться своих полномочий. Решение о его отстранении от работы будет принимать Государственная дума или Совет Федерации.

«Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — уточняется в документе.

Ранее в РФ предложили запретить депутатам владеть недвижимостью за границей.