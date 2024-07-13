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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Путин подписал закон о ежегодной выплате из НДФЛ россиянам с 2 и более детьми

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате работающим гражданам РФ, которые имеют двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточных минимума. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливаются основания для назначения ежегодной выплаты работающим гражданам Российской Федерации (усыновителям, опекунам, попечителям), у которых есть два и более детей. Выплату могут получить работающие россияне, постоянно проживающие в РФ и являющиеся ее налоговыми резидентами, с их доходов должен уплачиваться НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году.

Размер выплаты рассчитывается как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, который предшествовал году обращения за выплатой, и суммой, которая исчисляется с того же дохода по ставке 6%. То есть семья будет получать разницу между 13% и 6% налога ежегодно.

Также российский президент подписал закон о повышении пенсий военнослужащих на 5,1% с 1 октября текущего года.

Ранее Путин утвердил индексацию акцизов на табак.

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