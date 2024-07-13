Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прежде размер пенсии у военнослужащих составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливает, что размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совета федерации по социальной политике поясняли, что повышение составит в среднем 500 руб.

Реализация Федерального закона будут осуществлять за счет бюджетных ассигнований.

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