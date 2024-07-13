В Госдуму внесен проект об освобождении от наказания за вооруженный мятеж

В Государственную думу внесен законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник помог предотвратить нанесение еще большего ущерба интересам Российской Федерации. Проект опубликован в думской электронной базе.

Соответствующим законопроектом предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 «Государственная измена» Уголовного кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от преследования за вооруженный мятеж, если лицо добровольно и своевременно связалось с органами власти и помогло предотвратить дальнейший ущерб.

В июне газета «Ведомости» сообщала, что после вооруженного мятежа, организованного Евгением Пригожиным, правительство России планирует ужесточить ответственность за подобные преступления в Уголовном кодексе. По данным издания, предложенные поправки включают дифференциацию наказания в зависимости от роли виновных (организаторов или участников) и предусматривают возможность освобождения от ответственности при добровольном и своевременном сообщении властям о готовящемся преступлении.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».