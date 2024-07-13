Саммит НАТО в США не принес никакого стратегического прорыва для альянса. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — подчеркнул министр.

Как отметил Ландсбергис, никто не питал больших ожиданий от итогов саммита НАТО в Вашингтоне, поскольку положения принятой по его итогам декларации были известны еще задолго.

До этого сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО, принятую в Вашингтоне, и считает ее программой конфронтации, которая может привести к третьей мировой войне.

Дипломаты Северной Кореи заметили, что сложившаяся ситуация требует новых сил и методов ответа для предотвращения попыток Соединенных Штатов по расширению военного блока, Пхеньян в свою очередь не будет молчать и не позволит допустить глобальную катастрофу.

9-11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

Ранее Байден назвал условие для переговоров с Путиным.