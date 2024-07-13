Миллиардер Брэнсон призвал Байдена отказаться от президентской гонки

Владеющий активами в США британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал действующего американского президента Джо Байдена отказаться от выдвижения на выборах и «передать эстафету молодому поколению». Об этом он заявил в своем блоге на сайте группы Virgin Group.

По мнению предпринимателя, настало время, когда Байдену следует обдумать, что поставлено на карту, и отказаться от очередного выдвижения.

Будь то бизнес или политика, отличительной чертой дальновидного руководства является создание прочного наследия, и это включает в себя знание, когда передать эстафету молодому поколению, которое может взять власть в свои руки и продвинуть страну и человечество вперед, написал миллиардер.

13 июля издание Politico написало, что группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах.

Тем временем часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом представители Демократической партии обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Ранее Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки.