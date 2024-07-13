Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллиардер Брэнсон призвал Байдена отказаться от президентской гонки

Британский миллиардер Брэнсон призвал Байдена сняться с выборов президента США

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Владеющий активами в США британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал действующего американского президента Джо Байдена отказаться от выдвижения на выборах и «передать эстафету молодому поколению». Об этом он заявил в своем блоге на сайте группы Virgin Group.

По мнению предпринимателя, настало время, когда Байдену следует обдумать, что поставлено на карту, и отказаться от очередного выдвижения.

Будь то бизнес или политика, отличительной чертой дальновидного руководства является создание прочного наследия, и это включает в себя знание, когда передать эстафету молодому поколению, которое может взять власть в свои руки и продвинуть страну и человечество вперед, написал миллиардер.

13 июля издание Politico написало, что группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах.

Тем временем часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом представители Демократической партии обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Ранее Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами