Группа бывших конгрессменов-демократов призвала Байдена отказаться от выборов

Группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах. Подробности приводит издание Politico.

«Байден лучше всего послужит стране, которую он любит, высвободив делегатов съезда, которые пообещали назначить его кандидатом на второй срок… Мы просим его принять это решение», — говорится в письме.

Авторы письма также предупредили Байдена, что его участие в президентских выборах грозит его собственным поражением и победой республиканца Дональда Трампа. Кроме того, это нанесет удар по позициям демократов в принципе.

До этого президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на критику в свой адрес.

Тем временем часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена.

Ранее стало известно, кто решит судьбу участия Байдена в выборах.