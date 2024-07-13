Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа бывших конгрессменов-демократов призвала Байдена отказаться от выборов

Politico: 24 бывших конгрессмена попросили Байдена не участвовать в выборах

close
100%
Yves Herman/Reuters

Группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах. Подробности приводит издание Politico.

«Байден лучше всего послужит стране, которую он любит, высвободив делегатов съезда, которые пообещали назначить его кандидатом на второй срок… Мы просим его принять это решение», — говорится в письме.

Авторы письма также предупредили Байдена, что его участие в президентских выборах грозит его собственным поражением и победой республиканца Дональда Трампа. Кроме того, это нанесет удар по позициям демократов в принципе.

До этого президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на критику в свой адрес.

Тем временем часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена.

Ранее стало известно, кто решит судьбу участия Байдена в выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами