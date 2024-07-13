Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности

Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности вместе с другими кандидатами. Об этом заявил кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним. Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны», — написал Трамп.

До этого Байден назвал себя наиболее квалифицированным кандидатом на пост главы государства. Об этом он заявил в интервью ABC. Он также ответил на вопрос, проходил ли он тесты по здоровью и когнитивным способностям.

Позже Байден подчеркнул, что намерен продолжить участие в президентской гонке и ему предстоит сделать много работы. Глава Белого дома напомнил, что уже однажды победил Трампа и намерен сделать это снова.

Ранее в США призвали Байдена подумать, сможет ли он победить Трампа.