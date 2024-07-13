В Ливане отреагировали на угрозу эскалации конфликта с Израилем

Вторжение Израиля на территорию Ливана станет началом новой региональной войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, которого цитирует портал Lebanon 24.

«Если произойдет вторжение Израиля в Ливан, то это может привести к региональной войне, в которой примут участие внешние игроки. Конфликт будет иметь разрушительные последствия не только для Ливана и Израиля, но, возможно, и для соседних Сирии и Иордании, это будет ужасно», — заявил Бу Хабиб.

Глава ливанского внешнеполитического ведомства добавил, что путь к миру в регионе лежит в неукоснительном выполнении всеми сторонами резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Этот документ прекратил боевые действия между Израилем и шиитской вооруженной организацией «Хезболлах».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон указал на важность немедленного прекращения боевых действий в Секторе Газа и предотвращения вовлечения Ливана в конфликт.

Ранее израильские ВВС ударили по Ливану.