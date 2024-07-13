В Иране заявили о поддержке инициативы по достижению мира на Украине

Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине. Об этом сказано в послании президента в газете Tehran Times.

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — отметил он.

Иранский лидер также добавил, что РФ является ценным стратегическим партнером для Тегерана.

До этого Пезешкиан заявил, что Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС.

В начале недели Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Тегеран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

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