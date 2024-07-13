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Новый президент Ирана будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией

Пезешкиан: Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией

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Iranian State Tv/Global Look Press

Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет Tehran times.

«Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС», — сказал он.

Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

В начале недели Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Тегеран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

Ранее Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС.

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