Новый президент Ирана будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией

Иран продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, особенно в рамках БРИКС. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет Tehran times.

«Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС», — сказал он.

Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

В начале недели Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Тегеран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

Ранее Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС.