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Экс-советник Пентагона обвинил Зеленского в фашизме

Макгрегор: Зеленский проводит фашистскую политику на Украине

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Владимир Зеленский проводит фашистскую политику на Украине. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство», — заявил он.

До этого он заявлял, что Зеленский с очень высокой долей вероятности может быть смещен.

Позже бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявлял, что Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее.

12 июля агентство Reuters писало, что Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО повторяет требования увеличить помощь Украине «по 15 раз» и просит союзников делать больше для Киева.

Ранее российская разведка узнала о планах США по Зеленскому.

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